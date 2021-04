Coronavirus Cosenza: all’Annunziata 25 persone positive in attesa di un posto letto

Resta critica la situazione ospedaliera nel cosentino in relazione all’emergenza Covid.

Venticinque persone positive sono al Pronto soccorso dell’ospedale Annunziata di Cosenza – dove ieri si è formata anche una coda di ambulanze – in attesa di essere sistemate in reparto.

Altre 13 sono nel pronto soccorso dell’ospedale di Rossano. L’ospedale civile di Cosenza dispone di 130 posti letto Covid in totale. Di questi, al momento, 124 sono occupati; grave anche la situazione in terapia intensiva dove i 19 posti letto riservati a pazienti Covid sono tutti occupati.

La situazione è resa particolarmente grave a causa della carenza di personale sanitario dovuta sia alle ataviche problematiche legate al blocco del turn over, che non consente nuove assunzioni, ma anche alla non disponibilità di alcuni medici e infermieri a prestare servizio in questo momento così delicato nei reparti Covid. Intanto, l’Azienda sanitaria provinciale ha attivato le procedure per reperire personale sanitario. L’Asp ha inviato 50 lettere ed è in attesa delle risposte circa la disponibilità.

Per quanto riguarda i posti letto gestiti dall’Asp cosentina, a Rossano l’Azienda è riuscita ad ampliare il reparto, che da questa mattina passa da 16 posti letto a 22 ed entro la prossima settimana arriverà a 40, grazie all’attivazione di ulteriori 18 posti. A Cetraro, invece, gli attuali 20 posti letto saranno estesi nelle prossime ore a 32, mentre ad Acri rimangono attivi 16 posti letto con 4 pazienti in dimissione oggi. (ANSA).