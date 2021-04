CGIL CISL UIL: incontro con Commissario ASP Cosenza perché vaccini e sanità siano un diritto per tutti

Si è concluso nella tarda serata di ieri, martedì 20 aprile, l’incontro fra i Segretari Generali di CGIL, CISL e UIL territoriali e comprensoriali, i Segretari delle Federazioni di Categoria e il Commissario dell’ASP di Cosenza, Vincenzo La Regina.

Le OO.SS. hanno innanzitutto rimarcato la loro amarezza per il ritardo con il quale ha avuto luogo la riunione, sottolineando come l’approvazione dell’Atto aziendale, che presenta forti elementi di criticità, sia avvenuta senza un confronto preventivo. Hanno, tuttavia, manifestato consapevolezza rispetto alle enormi difficoltà rappresentate dal Commissario, vista la situazione drammatica in cui versa la Sanità nella provincia di Cosenza, sia in termini economici quanto in termini logistici e strutturali, per le quali si continua a chiedere interventi concreti del Governo nazionale.

CGIL, CISL e UIL hanno chiesto una decisa accelerazione per una campagna di vaccinazione che sia efficace e trasparente, e che vede invece in questa fase la Calabria in ritardo, anche alla luce dei nuovi obiettivi assegnati dal Governo, con priorità ad anziani e fragili e con il rafforzamento del personale dedicato anche per le vaccinazioni a domicilio. Apprezzamento è stato espresso per l’avvio di inchieste interne tese ad accertare anomalie e zone d’ombra nella campagna di vaccinazione, oggetto già di un esposto-denuncia presentato nel marzo scorso dai sindacati confederali alla Procura della Repubblica di Cosenza.

I rappresentanti di CGIL, CISL e UIL hanno rivolto al Commissario un appello affinché possano essere resi operativi in tempi brevi gli accordi stipulati a livello regionale con medici di base, farmacisti, pediatri e odontoiatri, finalizzati ad una svolta nella somministrazione dei vaccini anche e soprattutto nei centri più piccoli e nelle aree interne. È stato, inoltre, chiesto che sia programmata per tempo la fase delle vaccinazioni sui luoghi di lavoro, in applicazione del relativo protocollo d’intesa sottoscritto fra le OO.SS. e il Governo.

Sulle misure di contrasto al Covid-19, di fronte alla situazione di sovraccarico delle strutture ospedaliere, occorre subito – hanno rimarcato i sindacalisti – aprire nuovi posti letto dedicati, assumendo personale aggiuntivo per l’emergenza pandemia: si assiste con grandissima preoccupazione, infatti, alla saturazione dei posti letti Covid, alla difficoltà nelle cure delle altre patologie e al gravosissimo impegno di un personale sanitario ormai allo stremo delle forze. E proprio in relazione all’emergenza, sono stati richiesti chiarimenti urgenti sui ritardi nell’utilizzo delle risorse Covid dedicate, degli 11 milioni di cui al DCA n. 91 del 18 giugno 2020 finalizzati sia all’esecuzione di lavori sulle strutture per creare percorsi “puliti” sia per aumentare i posti letto Covid, così come sull’utilizzo dei 3 milioni di euro assegnati per l’ADI Covid. Rispetto al potenziamento delle 11 USCA, che lavorano con organici ridotti all’osso, il Commissario ha comunicato che sono in corso e si concluderanno a breve le procedure per il reclutamento di personale aggiuntivo.

Su precisa richiesta delle OO.SS., il Commissario La Regina si è, inoltre, impegnato ad affrontare e definire la questione relativa all’autorizzazione per il Laboratorio di Genetica Medica, Microbiologia e Sieroimmunologia del Centro sanitario dell’UNICAL all’esecuzione di tamponi molecolari, in modo da superare i limiti enormi ed i ritardi nella processazione dei tamponi, che hanno fatto “saltare” il tracciamento.

In relazione all’Atto aziendale dell’ASP di Cosenza CGIL, CISL e UIL hanno evidenziato la mancanza di una visione complessiva e di svolta, soprattutto l’assenza di quei cambiamenti organizzativi necessari ad una sanità di prossimità, la cui mancanza drammatica è stata una delle durissime lezioni impartite dal Covid. I sindacalisti hanno fatto rilevare anche la necessità di maggiori impegni ed investimenti rispetto agli interventi indispensabili al miglioramento dei servizi negli aspetti più deficitari relativi agli indicatori LEA.

Nel contempo, sono state evidenziate le criticità del DCA 31 e 33 del Commissario Longo nel definire le linee guida degli atti aziendali, criticità che si ripercuotono sull’Atto aziendale dell’ASP cosentina. I