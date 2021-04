Cancellieri: “SS 106 Jonica è una infrastruttura necessaria e strategica per il Sud”

Questa mattina il Sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Giancarlo Cancelleri ha presenziato, accolto dal Sindaco del Comune di Corigliano Rossano Flavio Stati ed alla presenza del Sottosegretario Nesci, l’Assessore Catalfamo ed altre Autorità locali, alla presentazione del progetto per i lavori necessari alla realizzazione della Statale 106 per quanto concerne la tratta Sibari Rossano, e ha fatto il punto sulle tratte Rossano Mandatoriccio, Mandatoriccio Crotone, Crotone Catanzaro.

“La 106 Jonica rappresenta per Anas il cantiere più grande della Calabria e questo conferma che per lo Stato adesso il SUD è una priorità, perché leva del rilancio di tutto il Paese, tutto ciò arricchito dall’impegno profuso in questi mesi per portare la 4 corsie fino a Catanzaro, passando per Crotone, insomma un enorme lavoro che finalmente da i suoi frutti. Ritengo opportuno ricordare l’impegno, che è stato motore dell’azione necessaria a riavviare i lavori ed i cantieri della grande opera, dei Sindaci e dei territori. La sinergia fra gli enti locali e lo Stato come sempre porta a risultati concreti e veloci. Alla Calabria, quindi, insieme siamo riusciti a dare la giusta attenzione.” Commenta il Sottosegretario Cancelleri.