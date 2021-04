Calopezzati (CS): posto sotto sequestro il Centro Raccolta Rifiuti

I militari della Stazione Carabinieri Forestale di Rossano hanno nei giorni scorsi posto sotto sequestro il Centro di Raccolta Comunale di rifiuti differenziati del comune di Calopezzati sito in località “Machiola”. Il sequestro è avvenuto in quanto l’isola ecologica, realizzata nel 2011, è oggi diventata una vera e propria discarica abusiva. Al suo interno infatti sono stati rinvenuti rifiuti speciali pericolosi e non sparsi in ogni dove. L’intera area è divenuta ricettacolo di abbandono rifiuti, all’esterno, vi sono abbandonati rifiuti Raee (tv con tubo catodico, componentistiche varie tv, frigoriferi), plastica e carta varia, suppellettili. All’interno invece è presente un ingente quantitativo di rifiuti speciali eterogenei miscelati tra di essi non pericolosi e pericolosi del tipo ingombranti e Raee. Tutto ciò avviene su suolo nudo e dunque non impermeabilizzato, a cielo aperto e dunque esposto agli agenti atmosferici. Al suo interno inoltre sono presenti containers scarrabili quasi sovrastati dall’enorme quantitativo di rifiuti presenti. Il sito ovviamente non può più essere equiparato assolutamente ad un “isola ecologica” per mancanza