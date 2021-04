Appello di Graziano Di Natale ai consiglieri regionali: “Affrontiamo in aula il tema dell’emergenza sanitaria”

In vista dei lavori del Consiglio regionale della Calabria, previsti per

lunedì 19 Aprile, il Segretario-Questore dell’assemblea regionale

calabrese, Graziano Di Natale, lancia un breve e accorato appello ai

colleghi che siedono tra i banchi di Palazzo Campanella.

“Chiedo a tutti i colleghi Consiglieri Regionali -dichiara pubblicamente

Di Natale- di fare fronte comune e di condividere, insieme, la necessità

di discutere, sin da subito, nel Consiglio di lunedì, della grave

emergenza sanitaria che sta travolgendo la nostra Regione ed in

particolar modo la provincia di Cosenza.

Al primo punto all’ordine del giorno-prosegue il vicepresidente della

commissione regionale anti ‘ndrangheta- dovrà esserci la relazione del

Presidente f.f., On. Spirlì, sulla grave emergenza sanitaria che i

Calabresi stanno vivendo sulla propria pelle.

La massima Assise regionale, inoltre, dovrà approvare atto di indirizzo

per l’Assunzione del Personale e l’apertura immediata delle strutture

ospedaliere già funzionali, al fine di rilanciare la sanità pubblica,

dopo anni di spoliazione e declassamenti degli ospedali.

Lo chiedo -conclude Di Natale nel proprio appello- a tutti, nessuno

escluso.

Nn rivendico nessuna paternità dell’iniziativa. Non cerco meriti.

Facciamolo mossi dall’amore che tutti nutriamo per questa terra. Non c’è

tempo da perdere. I Calabresi hanno bisogno di certezze”.