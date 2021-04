Altomonte (Cs) – Vaccini, attivo servizio comunale per prenotazione soggetti fragili e over 60

Prenotazione vaccini anticovid sul portale regionale, al via il servizio comunale di assistenza alle procedure per i soggetti fragili e gli over 60. Lo sportello sarà attivo da lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. L’obiettivo: azzerare i disagi e ridurre i tempi.

A darne notizia è il Sindaco Gianpietro Coppola che, insieme all’assessore alle politiche sanitarie Emilia Romeo, ribadisce l’attenzione dell’Esecutivo nei confronti di quanti dovessero avere difficoltà nell’uso degli strumenti e dispositivi tecnologici.

Per usufruire del servizio garantito dal personale comunale sarà sufficiente contattare lo sportello attraverso il centralino del Comune al numero 0981 948041 e lasciare i dati anagrafici. Si verrà ricontatti per avere la data, l’orario ed il luogo nel quale, in base alla disponibilità delle dosi, sarà possibile ricevere la vaccinazione.