All’Annunziata di Cosenza iniziata stamattina la somministrazione degli anticorpi monoclonali

Sono iniziate stamattina, all’Annunziata di Cosenza, negli ambulatori di Malattie Infettive diretto dal dr Antonio Mastroianni e Pneumologia, diretto dal dr Albino Petrone le prime infusioni di anticorpi monoclonali su pazienti Covid positivi asintomatici o paucisintomatici, ma con fattori di rischio tali da poter sviluppare una forma grave di infezione da SARS COV-2 con conseguente aumento di probabilità di ospedalizzazione.

I primi tre pazienti – due oggi uno domani – con le caratteristiche di eleggibilità indicate nel protocollo AIFA hanno ricevuto l’opzione terapeutica in day hospital: un’unica somministrazione endovena, un periodo di osservazione breve e il paziente fa ritorno al suo domicilio.

L’Azienda ospedaliera di Cosenza che è impegnata a tutto campo nella battaglia contro il Covid-19 sia sul fronte della cura, sia su quello della prevenzione con le vaccinazioni, già dalla settimana scorsa ha provveduto a mettere a punto il Protocollo di arruolamento dei pazienti attraverso le segnalazioni dei medici delle USCA, dei medici dei distretti territoriali, dei medici di famiglia e a predisporre i percorsi in sicurezza per raggiungere gli ambulatori che accoglieranno i pazienti per le infusioni di Anticorpi Monoclonali.

Il Protocollo dell’Annunziata che prevede, inoltre la somministrazione anche a pazienti in Pronto Soccorso che possiedono i criteri di eleggibilità, inaugura ufficialmente oggi l’inizio della campagna di somministrazione dei Monoclonali: l’obiettivo è quello di contrastare la progressione della patologia Covid e ridurre il ricorso alle strutture ospedaliere.