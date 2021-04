8 Maggio 2021: una manifestazione popolare in Calabria nel nome della sanità pubblica e della dignità dei lavoratori

La situazione sanitaria e sociale calabrese oscilla tra false soluzioni, come i cento posti letto Covid “creati” nella provincia di Cosenza (trasformando sulla carta posti ordinari) ma impossibilitati ad attivarsi realmente vista la strutturale mancanza di personale, e tragedia vera e propria con le morti dei pazienti nelle ambulanze in fila al pronto soccorso. Il commissario ad acta ed il presidente facente funzioni paiono, in questo contesto, delle figure utili solamente a giustificare lo status quo e deviare l’attenzione dalla radice delle problematiche.

Il nostro percorso di confronto, che abbiamo chiamato “Assemblea dei Lavoratori Calabresi”, nasce dalla convinzione che la gestione sanitaria regionale e nazionale abbia raggiunto, con la crisi COVID, il grado di dissoluzione che tutti conosciamo perché le classi popolari e lavoratrici calabresi (e italiane) non hanno avuto alcun potere decisionale nella gestione di un settore come la sanità pubblica.

In altre parole: la gestione aziendalistica della sanità pubblica, la collusione con le cliniche private e le loro truffe è legata a doppio filo alla mancanza di una gestione realmente democratica e popolare del servizio sanitario. Ricordiamo che proprio due giorni fa è arrivata la notizia del rinvio al giudizio dei vertici del Sant’Anna Hospital di Catanzaro, la cui inchiesta ha svelato una serie di falsi ricoveri nella clinica privata Sant’Anna Hospital tra il 2013 e il 2019 per percepire rimborsi dal servizio sanitario regionale per una somma pari a 10,5 milioni di euro, possibile proprio grazie anche a oltre mille falsi ricoveri in terapia intensiva coronarica; a questo si aggiunge poi la vicenda delle fatture doppie pagate alla clinica, che dimostrerebbero una collusione senza precedenti da parte del personale dell’Asp. Allo stesso modo, la diffusione della pandemia – che è stata favorita a sua volta dallo sfacelo della sanità pubblica – è stata determinata, nella sua prima ondata, dal ritardo nelle chiusure dei grandi distretti industriali per il quale Confindustria ha fatto pressione e, nella sua seconda ondata, dall’anarchia circa il rispetto delle disposizioni anti-Covid nei luoghi di lavoro, anche nelle zone turistiche.

Il legame che esiste fra le cause e le conseguenze della crisi COVID e il precariato si manifesta in pieno con il bacino di professionisti con contratti a tempo determinato che per anni sono stati spolpati dalle Asp regionali (facendo diminuire la qualità del lavoro e dei servizi) e con l’utilizzo fraudolento di cassa integrazione COVID e fondi di integrazione salariali da parte di imprese che non ne avevano reale necessità e che hanno utilizzato questi strumenti soltanto per scaricare il rischio d’impresa sui dipendenti. Caso emblematico quello del call center di Abramo, che macina commesse e utili come non mai ed è riuscito ad “apparire” come un’impresa bisognosa del Fis per sfruttare i sussidi statali per malcelati scopi di ristrutturazione interna della proprietà, vicenda che oggi sembra giungere ad un epilogo triste per le migliaia di lavoratori precari che ci lavorano da anni. Non dimentichiamo, inoltre, gli oltre sessanta contagiati di inizio marzo nella sede di Rende del call center Comdata.

Per rispondere alla crisi Covid, la Regione Calabria – come il governo nazionale – ha offerto alle imprese diversi sostegni economici (la tranche primaverile dello scorso anno ammontava a circa 400 milioni di euro in aggregato). Questo senza, però, porre alcuna condizione sul rispetto delle normative Covid (soprattutto nel periodo estivo) e sulla stabilizzazione dei lavoratori. Il blocco dei licenziamenti ha avuto poco senso in una terra dove la maggior parte del lavoro è stagionale, a tempo determinato o addirittura in nero.

A livello puramente economico, la crisi COVID ha avuto il maggiore impatto nel caporalato