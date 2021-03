Vaccini, Magarò: “Serve sforzo di tutte le istituzioni”

L’Italia vive giorni decisivi; da un lato l’arrivo della terza ondata del Covid19, dall’altro la necessità di imprimere una decisa accelerata nella campagna vaccinale che è l’unica arma a disposizione di cui disponiamo. Ogni indecisione, ogni attimo perso potrebbe essere fatale, è necessario, per questo, un grande sforzo di tutte le istruzioni e, con le istituzioni, di tutte le categorie coinvolte nella campagna di vaccinazione, per accelerare il processo di immunizzazione. Il momento è adesso e non possiamo dividerci né sbagliare.