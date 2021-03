Unical, Seminario sulle differenze educative tra Nord e Sud

“Nord e Sud nell’innovazione scolastica” è il titolo del Seminario promosso dall’Università della Calabria per giovedì 11 marzo 2021 alle ore 16.00 che si può seguire in diretta su facebook.com/calabrianews24tv e youtube.com/c/calabrianews24. Dopo i saluti del Direttore Dipartimento Culture Educazione e Società Roberto Guarasci e del Direttore Dipartimento Matematica e Informatica Gianluigi Greco, ci sarà l’introduzione del Coordinatore Corso di laurea in Scienze dell’Educazione e Scienze Pedagogiche Mario Caligiuri. Seguiranno le relazioni di Giuseppe Bertagna dell’Università di Bergamo e di Loredana Perla dell’Università di Bari. Le conclusioni sono affidate al Presidente dell’INDIRE Giovanni Biondi. Modererà Antonella Valenti del Corso di laurea in Scienze della FormazionePrimaria dell’ateneo calabrese.L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle attività di sviluppo della pedagogia nell’Università della Calabria, che ha organizzato nello scorso mese di febbraio due importanti appuntamenti, uno con Vanna Iori per riflettere sulle opportunità della legge che porta il suo nome e l’altro per discutere di una possibile pedagogia meridionale con interventi, tra gli altri, di Maria Grazia Riva (Presidente della Conferenza Universitaria Nazionale di Scienze della formazione) CUNFS e prorettore dell’Università Milano Bicocca), Pierpaolo Limone (Rettore dell’Università di Foggia), Antonino Zumbo (Rettore dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria) e Maurizio Sibilio (Prorettore dell’Università di Salerno).