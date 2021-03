Terranova da Sibari protagonista ieri a Radio Kiss Kiss

Ieri martedì 23 marzo 2021 alle ore 11:10 Terranova da Sibari è stato ospite come borgo Italiano al programma “Good Morning” su Radio Kiss Kiss condotto dal duo Max Giannini e Max Vitale, l’ospite del giorno Giulio Pignataro promoter turistico del Comune di Terranova da Sibari ha raccontato in primis la Calabria con le sue preculiarità, la storia, la cultura, la natura e la gastronomia, poi ha parlato del borgo Calabrese di Terranova da Sibari denominato la “Terra dei due Papi”, ma anche tra i borghi del “Cammino Basiliano”, “Città del Benessere” e “Città dell’Olio” in Calabria.

Dichiara il sindaco di Terranova da Sibari Luigi Lirangi: negli ultimi 3 anni abbiamo investito molto sul brand di Terranova da Sibari “Terra dei due Papi”, molto stiamo investendo per aumentare i flussi turistici, con progetti mirati alla qualificazione del nostro centro storico, infatti sono già partiti da alcuni mesi i lavori della messa in sicurezza e della valorizzazione del borgo con un progetto che prevede lavori per oltre 4 milioni e mezzo, con la costruzione di un teatro greco, e altri lavori per valorizzare il nostro bellissimo borgo medievale.

Aggiunge il delegato al turismo Avv. Massimiliano Esposito:

Siamo orgogliosi di essere stati scelti ieri martedì 23 marzo 2021, come borgo da far conoscere e visitare ai milioni di radioascoltatori di Radio Kiss Kiss, per far conoscere il nostro borgo, ma anche la cucina tipica Terranovese, e si la nostra città ha il suo piatto tipico e lo abbiamo ricordato, il nostro piatto della tradizione Terranovese molto apprezzato con lagane, ceci e finocchietto selvatico a km 0.

Terranova da Sibari è anche nella rete delle Città dell’olio extravergine d’oliva, ogni anno si organizza la camminata tra gli ulivi e poi si degustano i prodotti locali, ma da non perdere il miele di fichi, ricordando che siamo anche città del benessere, dal 2020 siamo anche tra i Borghi del “Cammino Basiliano” in Calabria.

il turismo è una risorsa molto importante per lo sviluppo sviluppo socio, economico e culturale della nostra bellissima città, ricca di storia e di cultura.

Conclude il promoter turistico del Comune di Terranova da Sibari Giulio Pignataro: ieri abbiamo avuto una promozione turistica di risalto nazionale come borgo del giorno al programma radiofonico nazionale “Good Morning” su Radio Kiss Kiss, la Calabria ha bisogno di un marketing turistico oltre i confini, ma anche di una regione positiva e propositiva come Terranova da Sibari denominata la “Terra dei due Papi” e uno dei borghi del “Cammino Basiliano” in Calabria, migliaia i complimenti da parte di molti radioascoltatori che ci hanno ascoltato ieri da ogni parte d’Italia e in streaming da tutto il mondo.

Grazie mille a Radio Kiss Kiss-