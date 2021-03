Tenta di rubare auto del Comune – Un arresto nel cosentino

Nella tarda mattinata di Lunedì 15 marzo 2021 a Sangineto i militari della Stazione Carabinieri di Cittadella del Capo hanno tratto in arresto P.G. classe ‘77, residente a Cosenza, per tentata rapina e lesioni personali.

Il singolare episodio si è realizzato poco prima di mezzogiorno quando il malvivente, a piedi lungo la via Gramsci della frazione marina di Sangineto, ha visto giungere l’autovettura del Comune di Sangineto con a bordo due dipendenti comunali. Lo stesso, facendosi notare, ha fatto fermare il veicolo simulando la volontà di chiedere alcune informazioni. I due dipendenti comunali, ignari di quanto stesse per accadere, hanno arrestato la marcia e rivolto la loro attenzione all’uomo che, con mossa repentina, ha aperto lo sportello lato guida iniziando a colpire al volto, con pugni, i due occupanti dopo avergli detto di farsi consegnare il veicolo. Provvidenziale il transito di una pattuglia dei Carabinieri del locale Comando Stazione che, nel corso di un normale servizio di pattugliamento, transitando proprio in via Gramsci, ha riconosciuto l’autovettura del Comune di Sangineto, riportante le scritte dell’Ente comunale sulle fiancata, parcheggiata in maniera insolita sul ciglio della strada. Nel contempo, l’attenzione dei militari è stata attratta dal trambusto in corso nell’abitacolo dell’autovettura sino a quando, alla vista della pattuglia dei Carabinieri, l’uomo ha iniziato a correre con il preciso intento di non farsi identificare. Dopo un breve inseguimento il malfattore è stato bloccato e accompagnato presso la Caserma di Cittadella del Capo per ulteriori accertamenti all’esito dei quali, d’intesa con la Procura della Repubblica di Paola, è stato arrestato e condotto presso la Casa Circondariale di Paola.

Nel corso dell’udienza presso il Tribunale di Paola, svoltasi oggi 17 marzo 2021, l’arresto è stato convalidato ed al 44enne è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere.