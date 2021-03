Stabilizzazione Lsu-Lpu. Il sindaco di Amendolara invita i colleghi dell’Alto Jonio all’incontro con l’assessore regionale al Lavoro

Il sindaco di Amendolara, Antonello Ciminelli, dando seguito alle numerose iniziative intraprese a sostegno di una stabilizzazione concreta degli ex Lavoratori Socialmente Utili e di Pubblica Utilità – come, in ultimo, la partecipata manifestazione di giovedì 25 marzo nei pressi della Ss 106 proprio ad Amendolara – ha contattato in queste ore l’assessore al Lavoro della Regione Calabria, Fausto Orsomarso.

L’assessore Orsomarso condividendo le giuste motivazioni a fondamento di queste rivendicazioni si è reso disponibile ad un incontro con tutti i sindaci, i rappresentanti sindacali ed una delegazione di lavoratori, presso la Cittadella Regionale di Catanzaro, lunedì 29 marzo alle ore 10. La partecipazione, naturalmente, sarà concordata e gestita nel rispetto delle vigenti disposizioni anti Coronavirus.

Ciminelli nel ringraziare i colleghi sindaci, i lavoratori, i sindacati e le forze dell’ordine per la partecipazione all’ultimo sit-in di protesta, invita tutti i primi cittadini dell’Alto Jonio e i sindacati Cgil-Cisl-Uil a presenziare all’incontro con l’assessore regionale Orsomarso, confermando a stretto a giro la loro presenza.

La lettera/invito del primo cittadino di Amendolara è stata recapitata ai sindaci di Alessandria del Carretto, San Lorenzo Bellizzi, Rocca Imperiale, Plataci, Francavilla Marittima, Castroregio, Cassano allo Ionio, Roseto Capo Spulico, Trebisacce, Montegiordano, Oriolo, Albidona, Canna, Cechiara di Calabria, Villapiana, Nocara oltre che ai suddetti sindacati.