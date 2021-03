Regionali, Magorno: “Basta con luoghi comuni, non abbiamo bisogno di personaggi di altri territori”

I Sindaci calabresi non hanno bisogno che personaggi provenienti da altri territori vengano a dirci cosa e come fare per amministrare. A tal proposito non posso non condividere e sostenere l’appello del Sindaco di Fagnano Castello, Giulio Tarsitano. La Calabria è una regione meravigliosa, ci sono dei problemi, ma è anche vero che ci sono tanti Sindaci e tanti cittadini che ogni giorno lavorano per risolverli. È necessario raccontare la Calabria che vale, le esperienze virtuose che esistono e resistono sui nostri territori nonostante alcune criticità oggettive. Basta con una narrazione negativa caratterizzata da luoghi comuni e frasi fatte, basta con un racconto stereotipato che non ci meritiamo. Chi va in tv a fare demagogia non sa di cosa parla, non conosce davvero la Calabria. È profondamente ingiusto che un certo tipo di informazione dia tanto spazio a certi personaggi. Sarebbe più serio, bello e intellettualmente onesto, invece, scavare a fondo. Si troverebbero tante storie di serietà e competenza che devono essere valorizzate e che possono rappresentare il futuro della Calabria. Per questo #VogliamounSindacodellaCalabria, perché non abbiamo nulla da farci insegnare.

Lo afferma il Senatore e Sindaco di Diamante, Ernesto Magorno.