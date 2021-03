Piattaforma per la prenotazione dei vaccini ai soggetti fragili. Di Natale: “Molti comuni esclusi. Grossi disagi”

“Appreso che il servizio di prenotazione per la somministrazione dei

vaccini anti Sars-Cov2 è stato esteso, finalmente, anche alle categorie

delle persone fragili, individuate attraverso i codici di esenzione

previsti dal Sistema Sanitario Nazionale, mio malgrado, sono costretto a

segnalare nuove defezioni nella piattaforma informatica valida per le

prenotazioni che sono causa di non pochi disagi per i cittadini

disorientati dall’ennesima opera realizzata a metà dalla Regione

Calabria”. Lo afferma il consigliere regionale Graziano Di Natale,

segretario-questore dell’assemblea regionale Calabrese, che così

prosegue: “Atteso che l’estensione della prenotazione interessa, al

momento, circa 180mila persone in tutta la Calabria, che vanno ad

aggiungersi alla categoria degli ultraottantenni, per i quali la

Piattaforma è attiva dallo scorso 17 Marzo, non è ben chiaro perché,

sulla piattaforma, non viene data la possibilità ai cittadini di

prenotarsi per ricevere l’inoculazione presso il punto vaccinale

allestito nel proprio comune. Accade per esempio -prosegue Di Natale-

che sebbene sul Tirreno Cosentino vi siano centri per la vaccinazione

egregiamente allestiti e pronti grazie alla sinergia tra amministratori,

medici, ed Asp, i cittadini della fascia costiera debbano prenotarsi a

Cosenza o a Rende”.

Il vicepresidente della commissione regionale contro la ‘ndrangheta

continua nella denuncia al fine di attenzionare la giunta regionale sui

paradossali disagi. “Perché un cittadino residente a Paola o ad Amantea

o a Diamante ritenuto fragile, deve prenotarsi e ricevere la dose a

Cosenza se ha la possibilità di farlo nel proprio comune? È una

situazione imbarazzante che mortifica, ed ignora il lavoro svolto sui

territori. La giunta regionale, è in confusione. È palese, non riesce a

proporre nulla di sensato e, fatto davvero bene. Dapprima, mancavano le

piattaforme informatiche per prenotarsi poi abbiamo preso atto della

mancanza delle siringhe, poi dei vaccini, adesso addirittura viene data

meno la possibilità a soggetti fragili di vaccinarsi nel proprio comune.

Ovviamente, questa maggioranza di Governo prosegue nello scarica barile.

È sempre colpa di qualcun’altro, mentre i cittadini sono allo stremo”.

L’esponente politico lancia il proprio appello: “Auspico una pronta

risoluzione dei problemi legati al sistema delle prenotazioni online

perché, sulla campagna di vaccinazione regna già il caos. Consapevole

del ruolo istituzionale che ricopro ho inoltre presentato interrogazione

alla Regione per avere risposte in merito sulla confusione generata, al

fine di non vanificare il prezioso lavoro svolto dai volontari in un

momento storico, dove le istituzioni hanno il dovere di tutelare la

salute pubblica. Resterò vigile, senza indietreggiare di un

millimetro”.