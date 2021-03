Paola, i padri Minimi ricordano la beatificazione del beato Barrè

Il 7 marzo 1999, Papa Giovanni Paolo II beatificava padre Nicolas Barrè, intendiamo ricordare questa ricorrenza con una settimana di iniziative. Il 2021, infatti, coincide con il IV anniversario di questa importante figura della spiritualità minima che ha molto da raccontare e, per questo, va conosciuta.

E se da un lato abbiamo diffuso alcuni tratti della sua figura sui nostri canali social, saranno due gli appuntamenti clou nei prossimi giorni: il primo, venerdì 5 marzo, giorno in cui tra l’altro ricorre il primo anniversario del nostro Santuario come Santuario Regionale. Alle ore 19:00 ci sarà un webinar che sarà trasmesso in diretta sulla nostra pagina Facebook. Per domenica 7, invece, alle ore 11:00, nella chiesa grande del Santuario, ascolteremo la testimonianza di suor Caterina Dolci, delle suore del Bambino Gesù- Nicola Barrè. Alle 11:30 si terrà la solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta dal Rettore del Santuario, padre Francesco Trebisonda. In conclusione reciteremo la preghiera per il IV Centenario della Nascita del padre Barrè. Anche gli appuntamenti di domenica saranno trasmessi sui nostri canali di comunicazione.

I padri minimi del Santuario Regionale di San Francesco di Paola.