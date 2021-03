Magorno: “Sostegno alla richiesta delle OO.SS. sugli Lsu-Lpu”

Sostegno alla richiesta avanzata al Prefetto di Catanzaro da parte delle OO.SS. che richiedono chiarimenti circa la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità impiegati nella P.A. Si tratta di un’azione da realizzare per porre mettere fine all’annosa piaga del precariato. Il termine ultimo per evitare che tanti lavoratori e lavoratrici calabresi possano restare a casa è il 31 marzo. Bisogna fare presto per scongiurare questa ingiustizia.

Lo afferma il Senatore, Ernesto Magorno.