Il Convitto “Telesio” di Cosenza si schiera contro la violenza sulle donne

Si è tenuta ieri nel cortile del Convitto Nazionale ‘Telesio’ di Cosenza la suggestiva manifestazione One Billion Rising che ha visto protagonisti i bambini frequentanti la scuola.

Il Convitto ha aderito convintamente a quello che è un flash mob internazionale per dire no alla violenza su donne e bambine, piantando un albero contro la violenza.

L’evento One Billion Rising è stato possibile nella città di Cosenza, grazie al coinvolgimento attivo di diverse associazioni, enti e realtà del nostro territorio: il Centro antiviolenza “Roberta Lanzino”, e le associazioni Mammachemamme e WWW- La Calabria vista dalle donne, il Centro Women’s studies “Milly Villa”.

Il Dirigente del Convitto, l’ing. Antonio Iaconianni, evidentemente entusiasta ha così commentato: «Questa è la vera missione della scuola, formare sin da questa età cittadini migliori per il domani. Abbiamo aderito a questo flash mob – ha continuato il Preside – perché la scuola deve essere segno e questi bambini che oggi sono la parte migliore della nostra società riescono con i loro gesti ad essere testimonianza del fatto che un mondo diverso è possibile. One Billion Rising – ha concluso Iaconianni – è un messaggio, è un invito, è piantare un albero contro la violenza e noi quotidianamente i nostri alberelli, i nostri studentelli, li curiamo perché crescano, con l’indispensabile supporto delle famiglie, come ottimi cittadini del futuro. Perché oggi più che mai la scuola è anche questo!»