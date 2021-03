Giudiceandrea (Pd): “Vaccini in ritardo, Spirlì vada a casa”

Di seguito il comunicato:

Non ho più parole per definire la situazione vaccinale in Calabria. Nessuna parola può descrivere il disastro che sta combinando la giunta regionale di centrodestra guidata da Nino Spirlì. Il governo centrale ha rimosso Arcuri da capo della task force anti Covid e a noi hanno lasciato Spirlì e Longo che non si sa cosa stiano facendo. Faccio solo l’esempio della provincia di Cosenza dove l’Asp, senza vergognarsi, dice che riesce a fare 300 vaccini a settimana. Fortunatamente c’è il presidio militare di Vaglio Lise che ne riesce a fare circa 2000 in 7 giorni.

Questa è una regione da rifondare e il Covid ci deve insegnare finalmente qualcosa. Fare uno scatto d’orgoglio contro tutte quelle persone che hanno affossato questa terra e il sistema sanitario negli ultimi 50 anni.

Occorre mettere insieme le migliori forze e mandarli a casa, tutti. Per sempre!

Giuseppe Giudiceandrea

Coordinatore provinciale Forum Pd Co