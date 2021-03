Di Natale: “Finiti i posti letto all’Annunziata di Cosenza, pazienti dislocati fuori provincia”

“Mio malgrado, appresa la notizia, mi vedo costretto a rendere noto che

all’Ospedale Civile dell’Annunziata di Cosenza i posti letto per le

persone positive al Covid-19 sono terminati e che, per sopperire alle

richieste sempre maggiori di ricovero, i pazienti positivi vengono

dislocati fuori provincia. Una situazione di disagio così imbarazzante

da divenire paradossale considerato l’immobilismo della giunta

regionale”. È quanto afferma il Segretario-Questore dell’assemblea

regionale, Graziano Di Natale, nell’ennesima denuncia sulla sanità al

collasso della Provincia di Cosenza. “Da mesi -prosegue il Consigliere

regionale- sto portando avanti un’azione politica incentrata sulla

riapertura delle strutture ospedaliere chiuse, ma utilizzabili, della

provincia cosentina. Purtroppo, lo sto facendo pressoché da solo dato

che la Giunta Regionale ha deciso, per mere scelta politica, di ignorare

la bontà della mia proposta che è quella anche di migliaia tra addetti

ai lavori, amministratori e cittadini.

Questi, ovviamente, sono i risultati. Dopo dodici mesi le strutture

ospedaliere sono in affanno, non ci sono posti letto e il sistema è al

collasso, retto unicamente dall’encomiabile sforzo del personale

sanitario costretto a turni massacranti per sopperire, anche, alla

carenza di personale”.

A seguito di diversi colloqui con molti cittadini, il vicepresidente

della commissione regionale contro la ‘ndrangheta continua esternando

reale preoccupazione. “E’ inammissibile. Le nostre strutture ospedaliere

restano chiuse e i pazienti stanno ore e ore in coda in attesa di

conoscere il loro destino. Una situazione mortificante che lede la

dignità di tante famiglie, mentre la Regione Calabria è incapace di

gestire l’emergenza e brancola nel buio perché non ha l’autorevolezza.

La Calabria è nel caos: Questa è la verità”.

Di Natale, in un momento di palese difficoltà, lancia nuovamente una

proposta concreta:

“Sono mesi che chiedo di riaprire le nostre strutture ospedaliere ma

nessuno ha inteso ascoltarmi.

Il Consiglio Regionale si occupa di frivolezze ma non della nostra

emergenza sanitaria, abbandonando nel dramma i Calabresi. Auspico che la

maggioranza di Governo possa accogliere la mia proposta. Continuando ad

ignorare questa possibilità la giunta proseguirà nel fallimento

gestionale totale della pandemia. Resto, inoltre, a disposizione per

qualsiasi azione da condurre finalizzata alla tutela della salute

pubblica perché in questo momento bisogna lavorare senza pensare agli

steccati politici”.