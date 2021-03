De Magistris: incontro con i circoli calabresi del movimento 24 agosto equità territoriale

“Ho incontrato in videoconferenza ieri sera i circoli calabresi del movimento 24 agosto equità territoriale. Una riunione molto importante, con circa 100 partecipanti, in cui ho potuto constatare la volontà delle donne e degli uomini del movimento di contribuire alla rivoluzione per una Calabria autonoma e forte, mai più con il cappello in mano. Stiamo costruendo insieme una grande e solida colazione civica fatta di persone oneste, libere, competenti, coraggiose e che amano la Calabria e il Sud. Grazie per quello che fate, grazie del sostegno, insieme fino alla vittoria.

Lo afferma Luigi de Magistris candidato Presidente alla Regione Calabria