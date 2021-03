Cosenza: domani Sindacati in piazza per vaccini e sanità diritto di tutti

Si svolgerà domani, venerdì 19 marzo a Cosenza, in Piazza XI Settembre, a partire dalle ore 10:00, nel rispetto della normativa anti pandemia, il sit-in organizzato da CGIL, CISL e UIL comprensoriali e territoriali su “Vaccini e Sanità diritto per tutti”.

Dopo la presentazione, da parte dei Segretari Generali di CGIL Cosenza Umberto Calabrone, CGIL Pollino-Sibaritide-Tirreno Giuseppe Guido, CISL Cosenza Giuseppe Lavia, UIL Cosenza Roberto Castagna, di un esposto-denuncia presso la Procura della Repubblica di Cosenza e presso la Corte dei Conti-Sezione Giurisdizionale per la Calabria, finalizzato all’accertamento delle responsabilità per ritardi e disfunzioni nella campagna di vaccinazione anti Covid-19, si vuole rivendicare con la manifestazione davanti alla Prefettura di Cosenza il diritto ad una somministrazione efficace e trasparente dei vaccini, il superamento dei ritardi cronici nell’implementazione del piano attuativo Covid, la garanzia del diritto alla salute oggi negato.

CGIL, CISL e UILhanno chiesto di incontrare, al termine del sit-in, il Prefetto di Cosenza, per sollecitare una forte attenzione da parte del Governo nazionale, e del Ministro alla Salute in particolare, sulla situazione di caos e di emergenza nell’emergenza che il territorio provinciale vive.

Di seguito i punti della piattaforma di rivendicazioni alla base della manifestazione.

IN PIAZZA PER

Vaccini – Per una campagna di vaccinazione efficace e trasparente – Per recuperare i ritardi nella somministrazione – Per un’equa distribuzione territoriale dei vaccini – Per lo sblocco delle assunzioni dedicate – Per il potenziamento dei centri vaccinali – Per un’informazione puntuale e quotidiana – Per sapere che fine hanno fatto le migliaia di dosi non somministrate

Contrasto al Covid – Per realizzare dopo un anno il piano attuativo Covid – Per il potenziamento dei posti letti Covid – Per il potenziamento delle USCA – Per il rafforzamento del tracciamento – Per lo sblocco ed il rinnovo delle assunzioni Covid dedicate

Per il diritto alla salute – Per la garanzia dei LEA – Per il diritto a curarsi in Calabria – Per aprire il confronto sull’Atto Aziendale di ASP e AO – Per accorciare le liste di attesa – Per il potenziamento della rete emergenza-urgenza – Per la riorganizzazione ed il potenziamento della rete ospedaliera – Per il rafforzamento della medicina territoriale – Per la realizzazione delle Case della Salute – Per un Piano Straordinario di Assunzioni – Per la stabilizzazione dei lavoratori precari – Per la valorizzazione del merito – Per una Sanità privata che non neghi i diritti dei lavoratori e integri la Sanità pubblica – Per una riorganizzazione dei sistemi di welfare e socio sanitari

Per DIRE NO AL MALAFFARE, ALLE RUBERIE, ALLA ILLEGALITÀ NELLA GESTIONE DELLA SANITÀ