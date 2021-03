Cosenza Comics torna a maggio con un nuovo evento digitale

Tornerà a maggio, in occasione del suo settimo compleanno, Cosenza Comics and Games.

Il festival del fumetto, del gioco e della pop culture nato nella città di Cosenza si terrà anche quest’anno in versione digitale e vedrà la partecipazione di ospiti connessi da tutta Italia per intrattenere e interagire con il pubblico dell’evento.

Per la prima volta in assoluto, l’edizione 2021 di Cosenza Comics and Games durerà quattro giorni anziché tre. Una scelta volta a premiare la fedeltà del pubblico che da ormai sette anni segue con entusiasmo la manifestazione, anche nelle sue iniziative online e che in un momento così complesso per gli eventi fieristici sono diventate fondamentali.

Le date per l’edizione 2021 sono: 20, 21, 22 e 23 maggio. Dalla mattina di giovedì fino alla sera di domenica.

Già lo scorso anno, in occasione dell’edizione 2020 e per rispondere all’emergenza sanitaria, Cosenza Comics and Games si era spostato online, digitalizzando molti dei suoi spettacoli e raggiungendo un’ottima partecipazione da parte del pubblico connesso da casa. Più di 40 ospiti hanno partecipato all’edizione online in una serie di conferenze e spettacoli della durata complessiva di circa 35 ore di dirette no stop, sviluppate sui principali social del festival.

Per l’edizione di maggio 2021 il progetto non è solo quello di estendere la durata complessiva dell’evento livestream, ma anche quello di aumentare considerevolmente il numero di ospiti, promuovendo delle innovative modalità di interazione.

Come da tradizione, anche questo Cosenza Comics avrà un tema che oltre a dare un nome all’edizione ne influenzerà la comunicazione e i contenuti. Il prossimo festival si chiamerà infatti “Beyond”, che tradotto significa “oltre”. Un invito chiaro e conciso a guardare avanti, al futuro, al progresso tecnologico ma anche al nuovo modo di concepire il fumetto e lo spettacolo, sempre più digital.

Cosenza Comics and Games: Beyond da appuntamento a tutti i suoi fan dal 20 al 23 maggio 2021 sui principali canali social del festival, inclusi Facebook, YouTube, Instagram e Twitch.