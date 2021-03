Coronavirus – Cariati verso l’istituzione della zona rossa

«Visto il rapido aumento dei contagi da covid-19 che si è verificato a Cariati negli ultimi giorni, informo tutta la cittadinanza che, dopo interlocuzioni – iniziate già sabato scorso – con il direttore del dipartimento di prevenzione, igiene e salute pubblica dell’ASP Cosenza, con la Responsabile dell’Unità di crisi regionale per l’emergenza Covid e con la Prefettura, il Presidente ff della Regione Calabria emanerà un’ordinanza per l’istituzione della zona rossa per il Comune di Cariati al fine di contenere il contagio». Si legge in un post su Facebook pubblicato dalla sindaca di Cariati, Filomena Greco, nel quale annuncia l’imminente passaggio del comune cosentino in zona rossa.

«È un momento difficile nel qual ciascuno di noi deve rispettare tutte le regole – prosegue la sindaca – imposte per il contenimento del contagio al fine di salvaguardare la nostra vita, quella delle nostre famiglie, dei nostri figli, dei nostri nonni e di tutti coloro con i quali possiamo entrare in contatto. Invito ognuno di noi a restare a casa, uscire solo in caso di stretta necessità o per motivi di lavoro, ad usare SEMPRE la mascherina ed a lavare spesso le mani. I controlli delle forze dell’ordine e dei vigili urbani ci saranno ma più che loro possono la nostra educazione civica, il nostro amore per noi stessi, per le nostre famiglie, per i nostri amici e per tutti coloro con i quali possiamo entrare in contatto».