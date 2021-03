Controlli attività urbanistica a Torano Castello. Sigilli ad un manufatto

Continuano i controlli sull’attività urbanistico edilizia da parte dei militari della Stazione Carabinieri Forestale di Cerzeto. Nei giorni scorsi l’attività si è rivolta nel Comune di Torano Castello e, precisamente, nella località “Ariella”, zona questa sottoposta a vincolo idrogeologico forestale. In particolare, dal controllo effettuato è emerso che è stata realizzata una platea in cemento con sovrastante struttura in ferro ed in blocchi in cemento, allo scopo di adibirla a ricovero animali. I movimenti del terreno hanno perturbato l’equilibrio idrogeologico esistente creando fenomeni di dissesto e dilavamento. La struttura è stata realizzata in violazione alla normativa urbanistica edilizia. I militari hanno quindi proceduto al sequestro della struttura poiché realizzata in assenza dei titoli abilitativi ed alla denuncia in stato di libertà dell’ esecutore dell’opera.