Cervicati (Cs) Dubbi e confusione sulla campagna di vaccinazione. Di Natale interroga la Giunta Regionale

“Cervicati è una ridente comunità della provincia di Cosenza con un

centro storico suggestivo, alla quale sono legato. Appresi i disagi

nella campagna vaccinale mi sono prontamente attivato chiedendo, tramite

interrogazione a risposta scritta, al Presidente f.f. On. Spirlì e alla

Giunta Regionale, per il tramite delle ASP territorialmente competenti,

di avere immediatamente contezza sullo stato in essere della

somministrazione dei vaccini, ed in particolar modo se sono stati

rispettati i criteri sanciti nel piano regionale della campagna

vaccinazioni con riferimento alle categorie fragili”. Lo afferma il

Segretario-Questore dell’assemblea regionale, Graziano Di Natale, che

così prosegue:

“Di concerno con i consiglieri comunali, Claudio Caruso e Ivan Romania,

abbiamo stabilito un’azione politica propulsiva finalizzata alla tutela

di una piccola realtà che non può essere lasciata sola. Per questa serie

di ragioni chiedo, alla maggioranza di Governo, delucidazioni su tale

incresciosa situazione che determina una grave compromissione del

diritto alla salute di tutti i cittadini di Cervicati. Cosciente del

ruolo che ricopro -conclude il vicepresidente della commissione

regionale contro la ‘ndrangheta- è mio dovere portare nella massima

istituzione regionale le istanze di una comunità che soffre, e che non è

terra di nessuno. Resto a disposizione al fine di intraprendere

qualsiasi iniziativa valida, auspicando buone notizie nelle prossime

ore”.