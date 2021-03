Cariati (CS) – Il cimitero comunale resterà chiuso al pubblico

Emergenza Covid, in via precauzionale il cimitero comunale resterà chiuso al pubblico fino a data da destinarsi. Resteranno attivi i soli servizi essenziali (trasporto, ricevimento e tumulazione delle salme) ammettendo esclusivamente la presenza, per l’estremo saluto, dei soli familiari più stretti.

È quanto contenuto nell’ordinanza firmata nei giorni scorsi dal Sindaco Filomena Greco con la quale si sospende all’interno del cimitero, qualsiasi genere di attività manutentiva delle tombe e delle cappelle private o di costruzione di loculi. Sono ammessi solo interventi su tombe e loculi finalizzati alla tumulazione delle salme.