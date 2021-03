Amendolara. Al via le vaccinazioni anti Covid per ultra ottantenni

Si parte con la vaccinazione per gli anziani dagli ottanta anni in su e residenti ad Amendolara. «Il nostro comune avrà il suo centro vaccinale – commenta il sindaco Antonello Ciminelli -. Un momento importante che vedrà tutto il nostro impegno per garantire la sicurezza e la serenità dei nostri nonni, vera memoria storica della comunità».

Il centro vaccinale è stato individuato nella Sala Consiliare del Palazzo di Città. Dopo le opportune interlocuzioni con la responsabile incaricata delle vaccinazioni per il Distretto Sanitario “Jonio Nord”, dottoressa Antonella Arvia, l’Amministrazione Comunale di Amendolara – e nello specifico l’assessore con delega alla Sanità, Prospero Scigliano – ha predisposto un piano organizzativo per gestire al meglio questa fase vaccinale. Potranno aderire alla campagna di vaccinazione anti Coronavirus tutti i cittadini nati entro il 31 dicembre 1941, cioè anche coloro i quali ancora non hanno compiuto 80 anni ma li compiranno quest’anno. Dall’anagrafe comunale risultano essere 217 persone.

«Siamo convinti che tutti i nostri concittadini aderiranno alla campagna di vaccinazione – dichiara l’assessore alla Sanità, Prospero Scigliano -. E’ fondamentale vaccinarsi per metterci definitivamente alle spalle questo brutto periodo. Io mi sono già vaccinato in quanto operatore sanitario – continua -. Credo fermamente che questa sia la nostra vera arma contro il Coronavirus».

Il centro vaccinale è stato allestito sulla base di una sinergia tra il Comune che ha fornito la sede e il supporto amministrativo; l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza che metterà a disposizione le figure professionali come gli infermieri e i medici di base che somministreranno le dosi. Per prenotarsi è necessario recarsi in comune portando con sé la tessera sanitaria e la carta di identità. Naturalmente le prenotazioni possono avvenire anche per conto terzi, data l’età avanzata dei soggetti interessati. Per ulteriori informazioni è possibile telefonare alle 0981.911050. Al momento della prenotazione verranno fornite le indicazioni sul giorno e l’ora in cui presentarsi presso il Centro Vaccinale allestito nella Sala Consiliare.

CALENDARIO VACCINAZIONI: venerdì 5 marzo (ore 15-18); sabato 6 marzo (ore 9-18); domenica 7 marzo (ore 9-18). Eventualmente potrà essere calendarizzato anche un ulteriore giorno e cioè lunedì 8 marzo (15-18). Ogni medico di medicina generale (medico di base) vaccinerà il suo paziente. Le persone con disabilità e con difficoltà motorie saranno VACCINATE A DOMICILIO dal proprio medico curante, sempre previa prenotazione. La Sala Consiliare sarà sanificata prima e dopo ogni turno di vaccinazione. Il siero somministrato è quello prodotto dalla multinazionale americana Pfizer. Per la seconda dose dovranno trascorrere 21 giorni. I vaccini arriveranno ad Amendolara direttamente da Cosenza a bordo di un mezzo refrigerato e saranno conservati nel centro vaccinale in uno speciale freezer predisposto per l’occasione.