Urbanistica, Mario Occhiuto incontra i tecnici del Comune di San Giovanni in Fiore

Da presidente della Fondazione Patrimonio Comune, struttura tecnica

dell’Anci dedicata all’attuazione del Progetto Patrimonio Comune,

stamani il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto ha incontrato i tecnici

del servizio Urbanistica del Comune di San Giovanni in Fiore. Ne dà

notizia lo stesso municipio silano. «Al presidente Occhiuto – si

legge in una nota dell’ente – è stato fornito un quadro delle

iniziative nell’ambito della progettazione dello spazio urbano: con

riferimento al Psc, approvato dalla precedente giunta comunale, e al

lungo, paziente lavoro del locale Urban center. A riguardo Occhiuto ha

espresso apprezzamento e manifestato l’apertura della Fondazione

Patrimonio Comune a fornire sostegno tecnico nell’ambito della

riqualificazione energetica degli edifici e dell’adeguamento degli

istituti scolastici alle nuove modalità didattiche. Inoltre –

prosegue la nota – Occhiuto ha sottolineato l’importanza di

lavorare in sinergia alla promozione del “turismo lento”, anche

attraverso un possibile collegamento con le attività, in corso, di

valorizzazione della via Francigena, che arriva fino a Canterbury, nel

Regno Unito». Presente all’incontro, la sindaca di San Giovanni in

Fiore, Rosaria Succurro, ha ricordato che «in Italia si registra una

tendenza sempre più marcata verso il turismo responsabile e

sostenibile». Succurro ha affermato che «è quindi il momento, anche

alla luce della transizione ecologica su cui puntano l’Unione europea

e il nuovo governo nazionale, di riunire le forze e intelligenze per

utilizzare tutti gli strumenti funzionali al rilancio turistico del

territorio silano, scommettendo sulla tradizione religiosa e artigiana,

la bellezza della natura e le tipicità del posto».