Social e democrazia, domani il webinar di Innova Rende

Continua il percorso di formazione, informazione e confronto avviato da Innova Rende, dopo il webinar sugli spazi urbani, venerdì 5 febbraio alle ore 19:00 si terrà un altro momento di approfondimento, questa volta dedicato agli spazi sociali virtuali. Un dibattito a più voci su come le piattaforme, gli algoritmi e la guerra informazionale stiano cambiando la nostra società sia a livello politico che a livello di relazioni.

A guidare la discussione sarà Mirko Di Maria, Presidente dell’associazione, appassionato da sempre di informazione e cultura. “Sono certo che questi momenti di approfondimento, in questa fase delicata che stiamo vivendo e in parte subendo, siano fondamentali. – sottolinea Di Maria – Il confronto tra esponenti di forze politiche diverse, della loro percezione di come i social e non solo stiano influenzando le nostre vite e la nostra democrazia, assieme al contributo degli esperti sugli aspetti più puramente tecnici, saranno un arricchimento importante per tutti noi e per tutti coloro ci faranno compagnia in questa chiacchierata pre-cena.”

Prenderanno parte al Webinar: Francesco Plastina del coordinamento PD di Rende, Francesca Cufone commissario regionale IDM Giovani, Sandro Scalercio del comitato di coordinamento di Progetto Meridiano, Francesco Madeo del coordinamento politico Calabria in Azione, in rappresentanza di un vasto mondo socio-politico calabrese. Ai loro interventi si aggiungeranno quelli più tecnici e di approfondimento sul delicato tema, del Prof. Gianluigi Greco direttore del Dipartimento di Matematica e Informatica dell’Università della Calabria, impegnato negli ultimi mesi ad evidenziare la necessità di “umanizzare” gli strumenti tecnologici e a valutarne gli impatti sul nostro modo di vivere e formarsi soprattutto; Rocco Sicoli, amministratore delegato di Minds, società di comunicazione politica, che studia da ormai 10 anni come i social stiano impattando sulla politica e con essa sul rapporto politici-società.

Insomma, non mancheranno certamente gli spunti per riflettere su quello che spesso vediamo accadere in TV senza magari comprendere fino in fondo, come i fenomeni cui assistiamo siano generati. Vi aspettiamo sulla pagina Facebook di Innova Rende per discutere assieme se questa “è Democrazia”.