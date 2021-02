“Sistema Cosenza” – Notificata l’interdizione per un anno a Scura, Cotticelli e Belcastro

Questa mattina, la guardia di finanza ha notificato agli ex commissari ad acta per la sanità calabrese Massimo Scura e Saverio Cotticelli, ai dirigenti dell’Asp di Cosenza Bruno Zito e Vincenzo Ferrari e ad Antonio Belcastro, all’epoca dei fatti contestati dg del Dipartimento tutela della salute, l’interdizione dai pubblici uffici per un anno. Tutti gli indagati sono coinvolti nell’operazione denominata “Sistema Cosenza” condotta dalla Procura guidata da Mario Spagnuolo, che mira a far luce sulla gestione dei conti dell’Asp bruzia e su possibili reati in relazione alla compilazione e presentazione dei bilanci dal 2015 al 2017.