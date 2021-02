Recovery Plan, Magorno: “Vigile sulla Calabria”

Il futuro del Mezzogiorno e della Calabria declinato in azioni mirate e precise tese allo sviluppo delle regioni più fragili dovrà essere un tema centrale nell’agenda politica del prossimo Governo. Il tempo ormai è maturo per un robusto intervento che vada a sciogliere tutti i nodi che finora hanno compromesso interi territori che, invece, se adeguatamente curati possono rappresentare un’occasione di riscatto e di emancipazione per l’intero Paese. Il primo banco di prova, soprattutto per la Calabria, è costituito dal Recovery plan che, anche nella discussione che prenderà il via in Parlamento, ha il dovere di riservare tutti gli investimenti necessari a una serie di opere strategiche. Mi riferisco all’alta velocità con la realizzazione delle infrastrutture necessarie a dare una piena omogeneità nei collegamenti; vi è poi l’intera rete viaria e ferroviaria sul litorale ionico con la completa messa in sicurezza della Statale 106. L’area portuale di Gioia Tauro – scalo centrale del Mediterraneo – necessita dei fondi necessari a far decollare definitivamente una delle opere pubbliche più importanti per le rotte commerciali.

Questi sono solo alcuni dei grandi temi su cui il prossimo Governo si giocherà la propria partita per il futuro e resterò vigile – come sempre fatto – affinché dichiarazioni d’intenti e impegni trovino precisa e compiuta realizzazione nei provvedimenti che saranno varati nelle prossime settimane”.