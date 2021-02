Quattro casi di Coronavirus a Vaccarizzo Albanese

Salgono complessivamente a quattro (4) in totale i casi positivi registrati sul territorio comunale di Vaccarizzo Albanese. A dare notizia della comunicazione ufficiale pervenuta all’ente dall’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Cosenza è il Sindaco Antonio Pomillo.

Il Primo Cittadino informa inoltre che sono sei (6) le ordinanze di quarantena obbligatorie in esecuzione: quattro (4) per i casi positivi (di cui 1 già registrato nei giorni scorsi) e due (2) per gli accertati contatti stretti con i positivi.

Richiamando tutti al rispetto senza se e senza ma, di tutte le prescrizioni anti-covid vigenti per contenere anche e soprattutto in questa fase l’ulteriore diffusione del contagio, Pomillo coglie l’occasione per informare di aver sollecitato controlli serrati da parte delle forze dell’ordine e per ribadire che nuove comunicazioni ufficiali, su eventuali nuovi casi, seguiranno solo alle info che saranno formalmente trasmesse dall’Asp