Pino Aprile e De Magistris: si parte per vincere

In silenzio stiamo ormai lavorando da settimane all’accordo programmatico tra il movimento 24 agosto Equità Territoriale (e movimenti e associazioni che hanno aderito ad “Impegno Civico”) ed il candidato a Presidente della Regione Calabria Luigi De Magistris.

Un accordo basato sui punti programmatici e sull’azione sinergica sul territorio (il movimento è presente con 25 circoli dislocati in tutto il territorio calabrese).

Già da oggi si inizia a lavorare insieme sul programma amministrativo, che non sarà, come al solito, carta straccia, ma la base di ciò che sarà l’azione di governo dei prossimi 5 anni, volto a dare la speranza a tutti quei calabresi di poter vivere, lavorare e studiare in una regione da troppo tempo ormai ultima in Europa per tutti gli indicatori socio-economici. Un programma basato sulla legalità in tutti i campi.

Pino Aprile – Presidente M24A- EQUITÀ TERRITORIALE