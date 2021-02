Personale Asp Cosenza: la Fp Cgil chiede incontro al Commissario

I recenti fatti di cronaca giudiziaria che hanno riguardato l’ASP di CS, non dovranno in alcun modo influenzare i percorsi già definiti o in via di definizione, che riguardano i lavoratori dell’Azienda stessa.

In particolare, è necessario portare a compimento l’ultima fase della riqualificazione del personale ausiliario, che da anni attendono il riconoscimento giuridico e contrattuale del loro titolo di OSS; è necessario inoltre incrementare l’orario di lavoro dei part-time a full-time per questo stesso personale che sarà inquadrato in OSS; così come è necessario avviare con urgenza la ricognizione del Personale che, al 31/12/2020 ha già compiuto i 36 mesi di rapporto di lavoro a tempo determinato, affinché possa essere finalmente assunto a tempo indeterminato.

Vanno infine definiti tutto i percorsi che consentono, a tanti operatori sanitari, di vedersi riconosciuto il rapporto di lavoro dipendente, superando quelle forme di contratto anomale, come la collaborazione, che non danno garanzie di continuità e di diritti.

Per quanto riguarda in particolare gli ausiliari da riqualificare in OSS, per i quali è stato già definito il bando di concorso, si ricorda che a detto bando hanno partecipato circa 240 lavoratori, per i quali la FP CGIL sta sollecitando ora la delibera di ammissibilità, risultando valutate tutte le domande di partecipazione.

Inoltre, e sempre per favorire la massima trasparenza, è urgente procedere alla predisposizione dei regolamenti per la mobilità interna e per l’attribuzione delle responsabilità mediante concorsi, per i quali da mesi la FP CGIL sta sollecitando un incontro.

Allo scopo di fare il punto su tutte queste questioni, la FP CGIL dei comprensori di Castrovillari e Cosenza ha chiesto un urgente, specifico incontro al Commissario Straordinario Dott. Vincenzo La Regina.

“ Ma – affermano Casciaro e Gagliardi- nel caso in cui i tempi dovessero dilatarsi, La FP CGIL assumerà forti iniziative sindacali : non devono essere i Lavoratori a dover pagare i prezzi dell’inefficienza e delle carenze di Personale”.

FP CGIL Castrovillari FP CGIL Cosenza

Vincenzo Casciaro Teodora Gagliardi