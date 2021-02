Pedagogia, Vanna Iori all’Università della Calabria. Intervengono Roberto Guarasci e Mario Caligiuri

“La legge Iori per un’educazione democratica nel Mezzogiorno”. È questo il titolo del seminario organizzato per venerdì 12 febbraio 2021 alle 16.30 dal Corso di laurea in Scienze dell’Educazione e Scienze pedagogiche del Dipartimento di Culture Educazione e Società dell’Unical. Dopo i saluti del Direttore del Dipartimento Roberto Guarasci, ci sarà la relazione del Coordinatore del Corso di Laurea Mario Caligiuri. Concluderà la senatrice e professoressa universitaria Vanna Iori alla quale si deve l’importante innovazione legislativa che riqualifica le professioni pedagogiche. La manifestazione si potrà seguire agli indirizzi:facebook.com/calabrianews24tv e youtube.com/c/calabrianews24