Paola, arriva la Madonna della Medaglia Miracolosa

La Comunità dei Padri Minimi è lieta di annunciare la visita della Medaglia Miracolosa Pellegrina che si terrà sabato 20 Febbraio presso il Santuario Regionale di San Francesco di Paola. La notizia è stata accolta con entusiasmo da parte dei fedeli che si apprestano a celebrare questo giorno con devozione. La Medaglia Miracolosa reca l’effigie della Madonna e fu fatta coniare nel 1830 da Santa Caterina Labouré, novizia nel convento delle Figlie della carità di San Vincenzo de’ Paoli, in seguito alle apparizioni mariane avvenute a Parigi, in Rue du Bac, n. 140 divenuto da allora frequentato luogo di culto. In occasione del 190° anniversario, la Medaglia Miracolosa, benedetta da Papa Francesco, sarà accolta presso il nostro Santuario con il seguente programma: alle ore 9.00 visita alla casa circondariale di Paola. Alle ore 12.30, visita privata al Monastero delle Monache Minime. Alle ore 15.30, accoglienza presso la Chiesa nuova del Santuario. La Concelebrazione Eucaristica, preceduta dalla recita del Santo Rosario meditato e dal Canto dei Vespri, si terrà alle ore 17.00 e sarà presieduta dal Rev.do padre Giuseppe Ferrara dei Padri Vincenziani. Al termine, la Supplica alla Medaglia Miracolosa e Benedizione delle Medaglie. Tutte le celebrazioni si svolgeranno nel pieno rispetto delle vigenti norme anti – Covid.

È possibile seguire sin dalle ore 15.30 la diretta live stream sui canali ufficiali del Santuario.

Lo comunicano i Padri Minimi Basilica Santuario Regionale San Francesco di Paola