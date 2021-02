Migranti: sgomberata palazzina a Corigliano Rossano

Al momento dell’azione di sgombero nella palazzina c’erano solo cinque immigrati. L’intervento è stato attuato in esecuzione di un’ordinanza firmata dal sindaco Stasi che ha incaricato l’ufficio manutenzione per la messa in sicurezza dell’immobile ed i servizi sociali per trovare un nuovo alloggio a quanti saranno mandati via dall’abitazione abusiva. Le forze dell’ordine stanno procedendo all’identificazione degli immigrati che sono anche stati sottoposti a tampone faringeo per il covid 19.