Incendio in capannone a Paola, nessun ferito

Un incendio è divampato all’alba in un capannone in località Gaudimare nel comune di Paola. Sul posto sono intervenute squadre dei vigili del fuoco del comando di Cosenza e dei distaccamenti di Paola e Rende con autoscale da Rossano e Cosenza.

Nessuno è rimasto ferito.

Ad essere interessato dal rogo un magazzino situato al primo piano della struttura di circa 2000 metri quadrati, adibito a deposito e attività commerciale. Le fiamme hanno provocato danni da annerimento da fumo al supermercato Conad situato al piano strada.

Sul posto, a coordinare le operazioni di spegnimento, è intervenuto il comandante provinciale di Cosenza Bennardo Giuseppe. L’incendio adesso è sotto controllo ed i vigili stanno provvedendo all’estinzione degli ultimi focolai e alla messa in sicurezza del sito.

Adesso sono in corso accertamenti per risalire all’origine dell’incendio. Nessuna ipotesi viene esclusa. (ANSA).