Il sindaco di Rende Manna e l’assessora Sorrentino ospiti degli studenti del Pitagora a Radio Pigreco

Lo scorso venerdì il sindaco di Rende Marcello Manna e l’assessora Lisa Sorrentino sono stati ospiti della trasmissione radiofonica ideata e condotta da alcuni ragazzi del liceo scientifico linguistico Pitagora.

“L’entusiasmo degli studenti trasferito in etere ci ha letteralmente conquistati. Incalzanti domande, proposte, idee, si sono susseguite a ritmo veloce,evidenziando il desiderio di un ritorno alla normalità” ha affermato il primo cittadino che ha poi aggiunto: “in un momento storico in cui la vita continua ad essere fortemente limitata da una condizione nuova e restrittiva, per gli studenti, gestire scuola e relazioni a distanza diventa un sacrificio enorme”.

Con estrema pertinenza e consapevolezza gli speaker hanno chiesto all’ amministrazione di supportarli perché il diritto alla salute e il diritto all’istruzione posano camminare di pari passo. “Noi siamo al vostro fianco questo è certo” ha rassicurato Manna.

“Da mesi, ci stiamo interfacciando con altri partner istituzionali per garantire un sistema di tracciamento efficace e per integrare soluzioni digitali pensate per le scuole. Si registra tuttavia il timore dei ragazzi nell’uso dei mezzi di trasporto” ha poi dichiarato l’assessora.

“È nostra intenzione evidenziare queste problematiche e sollecitare chi di dovere in tal senso” ha proseguito il primo cittadino. Il tavolo di coordinamento istituito presso la prefettura cui hanno partecipato le Usr e la regione Calabria, ha programmato un potenziamento dei servizi automobilistici, coordinando gli orari delle attività didattiche con gli orari dei servizi di trasporto.

“Riteniamo tuttavia sia doveroso, che anche i singoli comuni partecipino alla fase di verifica e monitoraggio evidenziando le istanze dei molti studenti fuori sede che lamentano ulteriori criticità per ciò che attiene i trasporti extraurbani “ ha concluso Manna.