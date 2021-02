Franco Iacucci si conferma presidente della Provincia di Cosenza

Franco Iacucci, espressione del centrosinistra ed unico candidato, si conferma alla presidenza dell’amministrazione provinciale di Cosenza. Un’elezione scontata visto che il centrodestra non ha presentato candidature in aperto dissenso contro la decisione di non voler differire la data dell’appuntamento elettorale. Il presidente uscente Iacucci, aveva votato alle 9.45 nella sottosezione n.1 allocata nella Sala Nova del Palazzo della Provincia.

In rapporto all’indice di rappresentatività Iacucci ha avuto il 91,83% delle preferenze, con 870 amministratori al voto sui 1.804 aventi diritto, una soglia di poco inferiore al 50%.

Auguri e buon lavoro a Franco #Iacucci che è stato riconfermato Presidente della Provincia di Cosenza. Con la sua esperienza e la sua competenza Iacucci sarà una guida sicura per il nostro territorio.

Così in un post Facebook il Senatore e Sindaco di Diamante, Ernesto Magorno.