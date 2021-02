FOIBE, MAGORNO: “RICORDO DOVERE PER CIASCUNO DI NOI”

Il dovere del ricordo delle #Foibe deve essere un impegno per ciascuno di noi. Abbiamo il compito di non dimenticare una tragedia ignorata per troppo tempo.

Così un post su Facebook il Senatore di Italia Viva, Ernesto Magorno.