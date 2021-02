Fabrizio Fabiano candidato sindaco per Zumpano Progetto Comune

Zumpano Progetto Comune, al termine dell’esperienza amministrativa di cinque anni in opposizione, scioglie le riserve e indica il capogruppo in Consiglio comunale Fabrizio Fabiano come candidato sindaco per le prossime elezioni amministrative. La scelta, unanimemente condivisa dal movimento politico, è stata presa nel solco della continuità dell’impegno mostrato negli ultimi anni.

“Riteniamo – dichiarano i rappresentanti di Zumpano Progetto Comune – che il nostro amato territorio meriti un vero cambiamento, che coinvolga le istituzioni ma soprattutto i rapporti con tutti i concittadini. Vogliamo che venga definitivamente abbandonata qualsiasi classificazione tra cittadini, servizi e contrade. Desideriamo che tutti si sentano partecipi del nostro progetto che mira al riconoscimento di tutte le energie positive presenti sul territorio, da troppo tempo umiliate. Tutti i quartieri meritano un rilancio, facilità d’accesso e la presenza costante del sindaco e dei consiglieri di maggioranza, dal centro storico fino alle zone periferiche. Tutte le nostre professionalità saranno al servizio della cittadinanza per come dimostrato negli ultimi anni”.

Il gruppo propone un modello di governance diverso, mirato alla valorizzazione dell’associazionismo e della promozione sociale, alla crescita economica e culturale dell’intera comunità, con alla base il confronto. “Il nostro obiettivo – concludono – è iniziare un percorso condiviso che abbia come unico fine la ricerca del bene comune. Per realizzare il vero cambiamento e vincere questa decisiva sfida abbiamo bisogno dell’apporto di tutti e siamo certi che nella figura del candidato Fabrizio Fabiano si possa trovare la sintesi per iniziare il cambiamento tanto ambito”.