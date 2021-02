Elezioni a Longobardi (Cs): 7 indagati per corruzione, tentata estorsione, falso e abuso d’ufficio

Sette misure cautelari sono state messe dal Gip di Paola (Cs) Rosamaria Mesiti nei confronti di altrettante persone accusate a vario titolo di corruzione, tentata estorsione, falso e abuso d’ufficio, reati che sarebbero stati commessi in occasione delle elezioni comunali svoltesi nel 2019 a Longobardi, in provincia di Cosenza. Fra le persone coinvolte anche un consigliere comunale, un imprenditore, un funzionario e un ex consigliere comunale.

Secondo quanto ricostruito dalle indagini svolte dalla polizia giudiziaria e coordinate dalla procura di Paola diretta da Pierpaolo Bruni, il tentativo di estorsione sarebbe stato commesso nei confronti di una donna per costringerla a non candidarsi con la lista schierata in campo contro quella appoggiata dagli indagati. Ed è proprio a seguito di questo episodio che la polizia giudiziaria ha messo sotto controllo i telefoni delle persone sospettate, facendo emergere anche altre ipotesi di reato, come abuso d’ufficio, falso e corruzione, quest’ultima realizzata con la promessa di voti in cambio di favori da portare a termine sfruttando gli uffici comunali. Fra le 7 persone colpite dalle misure cautelari, due sono finite in carcere e altre due ai domiciliari.