De Magistris presenta Daniela Ielasi candidata al Consiglio regionale della Calabria

“È significativo che una giovane donna con il profilo di Daniela Ielasi abbia accettato di candidarsi nelle nostre liste. Daniela è una giornalista, un’operatrice culturale e una youth worker. Laureata con lode in Lingue, una tesi sui dialetti calabresi e un master sull’insegnamento dell’Italiano agli stranieri, vive a Rende (CS) e lavora nel Terzo Settore. Scrive e coordina progetti per l’inclusione linguistica e culturale, segue volontari del Servizio Civile Universale e del Corpo Europeo di Solidarietà, organizza scambi internazionali in Erasmus+, guida tirocinanti di comunicazione, creando opportunità di formazione e lavoro per i giovani in ambito locale ed europeo. Anima da 25 anni uno spazio autogestito all’interno dell’Università della Calabria, che è diventato fucina per associazioni, gruppi musicali e compagnie teatrali, eventi e rassegne. Attivista politica, dai movimenti studenteschi ai No Global, continua ad esercitare e stimolare impegno, coscienza critica, cittadinanza attiva, partecipazione, coesione sociale. Daniela ama viaggiare, conoscere altre culture, parlare altre lingue, ma crede ostinatamente nel valore e nella potenza del ritorno. Abbiamo bisogno di donne intelligenti, libere e indipendenti come lei per cambiare la Calabria.”