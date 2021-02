Covid, Sapia (M5S) chiede utilizzo a regime del Laboratorio analisi dell’ospedale di Corigliano

«Il Laboratorio analisi dell’ospedale di Corigliano ha strumenti e competenze che possono fornire un valido aiuto nella lotta al Covid, rilevare gli anticorpi dei vaccinati e tra l’altro agevolare diagnosi rapide con l’utilizzo dei tamponi antigenici di terza generazione». Lo afferma, in una nota, il deputato M5S Francesco Sapia, che alla Camera siede in commissione Sanità. «Bisogna quindi puntare – prosegue il parlamentare del Movimento 5 Stelle – su questa struttura pubblica, specie per consentire all’utenza di risparmiare sui costi e alle autorità sanitarie di controllare al meglio l’andamento dell’epidemia sul territorio, anche per adottare le misure di contenimento più indicate. Da quanto ho appreso si tratta soltanto di acquistare i reagenti, che mancherebbero, e di organizzare il personale in maniera da sfruttare le potenzialità di questo laboratorio». «Confido pertanto – conclude Sapia – nella risolutezza del commissario dell’Asp di Cosenza, Vincenzo La Regina, affinché le apparecchiature disponibili siano utilizzate a pieno regime, a tutela della salute della popolazione locale».