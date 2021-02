Cosenza – Nuova proroga dell’ordinanza di sospensione del pagamento delle strisce blu in prossimità dell’Ospedale dell’Annunziata

Il Sindaco Mario Occhiuto, ha firmato su proposta dell’Assessore alla mobilità sostenibile di Palazzo dei Bruzi, Michelangelo Spataro, l’ordinanza di proroga, fino al prossimo 30 aprile 2021, del provvedimento con il quale l’Amministrazione comunale aveva temporaneamente sospeso l’applicazione, in prossimità dell’Ospedale dell’Annunziata di Cosenza, delle tariffe di pagamento della sosta negli stalli blu, esentando il personale sanitario in servizio presso il nosocomio cittadino, nonché i medici di medicina generale operanti sul territorio comunale. Il provvedimento attuale, che proroga quello già in vigore dal 17 novembre scorso e che era stato già prorogato una prima volta fino al 31 gennaio 2021, si è reso necessario per dare continuità all’adozione di misure che favoriscano e agevolino il servizio prestato da tutti coloro (personale sanitario in servizio presso l’Ospedale e medici di medicina generale) che in questo particolare momento di emergenza sanitaria sono chiamati a fronteggiare il diffondersi del coronavirus e ad assistere le persone bisognevoli di cure, prodigandosi per tutelare la vita e la salute dei cittadini. Il provvedimento del Sindaco Occhiuto è stato ampiamente condiviso dall’Assessore alla mobilità, Michelangelo Spataro, con il quale il primo cittadino si è consultato. La sospensione del pagamento delle tariffe per la sosta nelle strisce blu, nelle vicinanze dell’Ospedale dell’Annunziata, avrà effetto fino al 30 aprile 2021 compreso. Nell’ordinanza del Sindaco Occhiuto si precisa che “per vicinanze dell’Ospedale dell’Annunziata devono intendersi le strade, ove sono presenti le strisce blu per la sosta a pagamento, di seguito elencate”: Viale della Repubblica, limitatamente al tratto compreso tra via Diaz e il Ponte Mancini, via Talarico, via Pola, via Fiume, via Felice Migliori, Via Moncenisio, via Sempione, Piazza Faustino La Verde, via Vittorio Veneto, via Monfalcone, via Gradisca, via Gorizia, via Nicola Parisio, via Dalmazia, via Istria, via Savoia e via R.Cadorna. Al fine di usufruire della disposta sospensione temporanea delle tariffe, si dovrà esporre, in modo chiaro e visibile, sul cruscotto dell’autoveicolo utilizzato, il contrassegno o il tesserino rilasciato dal proprio Ordine professionale o esporre apposita autodichiarazione, redatta ai sensi del DPR 445/2000, di appartenenza ad una delle categorie esentate dall’ordinanza, indicando la targa della vettura e il servizio prestato. Il provvedimento ribadisce, inoltre, che resta fermo quanto disposto dal Piano generale della sosta nel quale si prevede che i medici di base, convenzionati con l’Asp di Cosenza, nell’espletamento della loro attività professionale, riguardo agli assistiti residenti nel Comune di Cosenza, possono richiedere all’Ufficio Trasporti e mobilità del Comune il “permesso medici”, per parcheggio gratuito valido per un’ora, all’interno di tutte le zone a pagamento del territorio comunale, secondo le modalità esplicitate nelle disposizioni. La Polizia municipale vigilerà circa il rispetto dell’ordinanza del Sindaco.