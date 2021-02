Campagna vaccinale: a Rende individuati punti con supporto task force comunale

“In poco tempo a Rende siamo riusciti a costruire una task force territoriale chesta ben operando, capace di fare rete con le realtà del settore impegnate ogni giorno nel fronteggiare la situazione emergenziale sanitaria”.

A dirlo in una nota l’assessora Lisa Sorrentino che ha sottolineato come: “ il Covid ha imposto una seria presa di coscienza spingendo Università della Calabria, ASP, associazioni a sedersi intorno ad un tavolo insieme alla nostra amministrazione e a unire le proprie forze per fronteggiare al meglio questa difficile situazione”.

L’assessora ha poi aggiunto: “in questi giorni abbiamo tenuto in municipio un incontro con la dirigenza della Azienda Sanitaria Provinciale in merito alla campagna vaccinale. A tal fine sono state messe a disposizione sul nostro territorio diverse postazioni all’interno delle quali eseguire con sicurezza e rapidità la vaccinazione della popolazione residente. L’Unical ha fornito i locali del centro sanitario, l’Unione Italiana Ciechi ha concesso alcuni locali della sede di Via Parigi, l’amministrazione comunale di Rende, grazie alla collaborazione con la task force guidata dal dottore Verre, ha individuato i locali della Protezione Civile di piazza Matteotti e del Centro sociale di saporito, mentre l’ASP di Cosenza continuerà a somministrare i vaccini presso il poliambulatorio di Quattromiglia”.

“Auspichiamo, inoltre, una sempre maggiore sinergia per le tante cose da realizzare oltre al potenziamento delle strutture sanitarie sul territorio quali il progetto della cittadella della sanità e la realizzazione del nuovo ospedale hab nell’area dell’Unical. Riteniamo infine che il lavoro svolto dal magnifico rettore Nicola Leone e dal professor Sebastiano Andò, passando per il neo commissario dell’ASP di Cosenza Vincenzo La Regina insieme ai dirigenti medici del distretto di Rende Zuccarelli e Augeri, sia encomiabile così come quello della task force comunale coordinata dal dottore Verre e composta dai dottori Bartucci, Fanello e Lolli. Insieme, in sinergia riusciremo a garantire il diritto alla salute per i nostri cittadini”, ha concluso Sorrentino.