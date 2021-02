All’Annunziata di Cosenza è iniziata la Campagna di vaccinazione anti Covid-19 per le categorie fragili

Il team di vaccinatori- 30 in tutto tra medici, infermieri OSS e farmacisti, coordinati dal dr Roberto Pellegrino-ha iniziato a somministrare la prima dose del siero, alle categorie fragili.

Nella settimana appena trascorsa è iniziata la somministrazione della prima dose del vaccinoai trapiantati di rene eai pazienti in trattamento emodialitico.

L’ospedale dell’Annunziata ha anche avviato il percorso di vaccinazione per i pazienti talassemici con il plauso della Federazione Nazionale Talassemici che comunica che l’Azienda Ospedaliera di Cosenza è tra le primeaziende in Italiaad aver iniziato le vaccinazioni, per questa tipologia di paziente.

Oggi inizia la somministrazione della prima dose ai malati oncologici e lunedì sarà la volta dei pazienti oncoematologici.

“Il Piano vaccinazioni dell’Annunziata prosegue senza sosta – ha dichiarato il Commissario Straordinario Isabella Mastrobuono -l’obiettivo è vaccinare il maggior numero di cittadini nel minor tempo possibile. Una corsa contro il tempo che il team di infermieri, medici, farmacisti e assistenti amministrativi dell’Annunziata sta affrontando con coesione di gruppo, spirito di servizio e la convinzione che la sfida Covid, la si vince insieme”.

E i risultati non si lasciano attendere: nella settimana appena trascorsa sono stati vaccinati già i primi 127 trapiantati.