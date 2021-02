Al via la Festa Votiva di San Francesco di Paola

Al via oggi presso il Santuario di San Francesco la Festa Votiva in onore di San Francesco di Paola per ricordare il Patrocinio di San Francesco sulla città di Paola in occasione del terremoto del 1783. Ogni giorno, dal 4 al 7 febbraio, si terranno il Santo Rosario, la Preghiera del Triduo a San Francesco e la Santa Messa.